Famiglia novax sterminata in Sicilia, comunità a lutto (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Covid ha sterminato una Famiglia non vaccinata. Sono 5 i morti in un mese. Padre, madre e tre figli. L'ultima di 52 anni è deceduta ieri. I cinque componenti di una Famiglia di Pietraperzia (Enna), che avevano scelto di non vaccinarsi, sono morti positivi al Covid, in poco più di un mese.

