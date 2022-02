F1, presentata la livrea della nuova Haas VF-22 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il giorno della prima presentazione, anche se vanno fatte delle dovute precisazioni. E’ stato il Team Haas il primo a mostrare quello che sarà la monoposto del Mondiale 2022 di F1. La scuderia americana ha pubblicato una serie di rendering digitali che ritraggono la nuova vettura con le novità tecniche introdotte dal regolamento e la propria nuova livrea. Una serie di norme che hanno rivoluzionato le macchine al via di questo campionato. Una stagione che la squadra statunitense si augura sia migliore, dopo aver terminato il 2021 senza punti e in ultima posizione del Mondiale costruttori. La VF-22 dal punto di vista cromatico presenta un’evoluzione del design rispetto all’anno passato, ma chiaramente le attenzioni saranno maggiormente incentrate su meccanica e aerodinamica. Launching the new era of ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il giornoprima presentazione, anche se vanno fatte delle dovute precisazioni. E’ stato il Teamil primo a mostrare quello che sarà la monoposto del Mondiale 2022 di F1. La scuderia americana ha pubblicato una serie di rendering digitali che ritraggono lavettura con le novità tecniche introdotte dal regolamento e la propria. Una serie di norme che hanno rivoluzionato le macchine al via di questo campionato. Una stagione che la squadra statunitense si augura sia migliore, dopo aver terminato il 2021 senza punti e in ultima posizione del Mondiale costruttori. La VF-22 dal punto di vista cromatico presenta un’evoluzione del design rispetto all’anno passato, ma chiaramente le attenzioni saranno maggiormente incentrate su meccanica e aerodinamica. Launching the new era of ...

Advertising

OA_Sport : #F1 La Haas è la prima vettura a mostrarsi nella nuova livrea: la monoposto però sarà diversa nei test a Barcellona… - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | Presentata la Haas VF-22 (livrea e render) per la stagione 2022 ? di Marco Colletta ?? - P300it : F1 | Presentata la Haas VF-22 (livrea e render) per la stagione 2022 ? di Marco Colletta ?? - Ruda97_Official : Tra 10 minuti scopriremo la livrea della #Haas VF-21 che parteciperà al mondiale di #F1 2022 Ricordo che sarà pres… - sportli26181512 : Suzuki in MotoGP, la nuova moto di Mir e Rins. FOTO: Presentata la GSX-RR del 2022 di Mir e Rins: prima di tutto sp… -