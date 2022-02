F1, Haas presenta la VF22: nuova monoposto per Schumacher e Mazepin (Di venerdì 4 febbraio 2022) Mick Schumacher e Nikita Mazepin proveranno a dare il meglio a bordo della loro Haas, usufruendo della nuova monoposto VF22. La scuderia in questione ha presentato l’innovativa vettura recentemente, presentando un design con il caratteristico bianco a spiccare tra il rosso e il blu; colori non certo casuali, ma rappresentanti la bandiera russa, d’origine del principale finanziatore del team, ossia Dmitry Mazepin, padre del giovane pilota sopra citato. La società Uralkali, infatti, ha garantito i fondi per il progresso della monoposto Haas, alla ricerca di obiettivi sempre più ambiziosi. Dopo la presentazione della vettura tramite gli account social della scuderia ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022) Micke Nikitaproveranno a dare il meglio a bordo della loro, usufruendo della. La scuderia in questione hato l’innovativa vettura recentemente,ndo un design con il caratteristico bianco a spiccare tra il rosso e il blu; colori non certo casuali, ma rapnti la bandiera russa, d’origine del principale finanziatore del team, ossia Dmitry, padre del giovane pilota sopra citato. La società Uralkali, infatti, ha garantito i fondi per il progresso della, alla ricerca di obiettivi sempre più ambiziosi. Dopo lazione della vettura tramite gli account social della scuderia ...

