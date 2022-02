Etoile de Besseges 2022, caduta per Richard Carapaz: abrasioni per lui, ma situazione fisica sotto controllo (Di sabato 5 febbraio 2022) Un po’ di paura quest’oggi all’Etoile de Besseges per la Ineos Grenadiers. Durante la fase finale della terza tappa della corsa francese l’ecuadoriano Richard Carapaz è finito a terra, riuscendo però a concludere la frazione nonostante le abrasioni subite a 9’32” da vincitore Benjamin Thomas. Immediatamente assistito dai responsabili sanitari, il vincitore del Giro d’Italia 2019 e campione olimpico a Tokyo si è rimesso in sella nonostante il dolore. Il DS della Ineos Matteo Tosatto ha commentato così il tutto: “Richard è stato protagonista sfortunato di una brutta caduta in discesa, la strada era umida ed è finito a terra. Per fortuna ha potuto riprendere la bicicletta e, sebbene dolorante, ha raggiunto il traguardo. Nelle prossime ore potremo valutare l’evolversi ... Leggi su oasport (Di sabato 5 febbraio 2022) Un po’ di paura quest’oggi all’deper la Ineos Grenadiers. Durante la fase finale della terza tappa della corsa francese l’ecuadorianoè finito a terra, riuscendo però a concludere la frazione nonostante lesubite a 9’32” da vincitore Benjamin Thomas. Immediatamente assistito dai responsabili sanitari, il vincitore del Giro d’Italia 2019 e campione olimpico a Tokyo si è rimesso in sella nonostante il dolore. Il DS della Ineos Matteo Tosatto ha commentato così il tutto: “è stato protagonista sfortunato di una bruttain discesa, la strada era umida ed è finito a terra. Per fortuna ha potuto riprendere la bicicletta e, sebbene dolorante, ha raggiunto il traguardo. Nelle prossime ore potremo valutare l’evolversi ...

