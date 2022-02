Esposito | ” Lozano ha rifiutato l’offerta di rinnovo del Napoli | vuole il Real”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Hirvinghadidel. L’attaccante messicanoilMadrid. Hirvingdurante Messico-Panama, match di qualificazione ai Mondiali vinto dai padroni di casa grazie a un rigore trasformato da Raul Jimenez ha riportato la lussazione della spalla destra. Il messicano quest’anno tra infortuni vari e il Covid ha reso sotto le aspettative. Nella mente dei tifosi risuonano ancora le sue parole sulla permanenza ae l’aspirazione a giocare in un grande club. dietro le parole disi cela una segrete speranza di approdare alMadrid, come ha spiegato il giornalista Paoloai microfoni di Area.it: ...

Questi i temi trattati da Paolo Esposito. Questione rinnovi: Mertens e Ospina saluteranno a fine stagione. Lozano, molto probabilmente, darà via a giugno. E quindi si dovrà preoccupare non solo del sostituto di Insigne ma anche di quello di Lozano. Massimiliano Esposito, ex attaccante del Napoli, attualmente allenatore, ha rilasciato un'intervista a 'Napoli Magazine'. Chi prenderà il posto di Insigne? In casa c'è Lozano, che ha gia' ricoperto quel ruolo.