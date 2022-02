Eriksson: «Maradona era una persona semplice, rovinato dalle cattive compagnie» (Di venerdì 4 febbraio 2022) In una lunga e bellissima intervista a The Guardian, Sven-Göran Eriksson ripercorre la sua carriera in Serie A. Tanti i campioni sui quali si sofferma, a partire da Falcao e Maradona. Ricorda, ad esempio, una partita in cui Falcao giocò contro il Napoli, vincendo per 2-1. «Fu meglio di Maradona quel giorno, il che dimostra quanto fosse bravo. Era un calciatore fenomenale». Eriksson affrontò Maradona un paio di volte quando allenava Roma e Fiorentina. Gli chiedono come si sia preparato per l’occasione. «È stato estremamente difficile. Potresti marcare a zona ma, se gli davi spazio, ti distruggeva. Se lo marcavi a uomo, ti distruggeva comunque. Se gli mettevi due, tre o quattro uomini addosso, non importava. Il risultato era sempre lo stesso». Ricorda due partite con Maradona nel ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) In una lunga e bellissima intervista a The Guardian, Sven-Göranripercorre la sua carriera in Serie A. Tanti i campioni sui quali si sofferma, a partire da Falcao e. Ricorda, ad esempio, una partita in cui Falcao giocò contro il Napoli, vincendo per 2-1. «Fu meglio diquel giorno, il che dimostra quanto fosse bravo. Era un calciatore fenomenale».affrontòun paio di volte quando allenava Roma e Fiorentina. Gli chiedono come si sia preparato per l’occasione. «È stato estremamente difficile. Potresti marcare a zona ma, se gli davi spazio, ti distruggeva. Se lo marcavi a uomo, ti distruggeva comunque. Se gli mettevi due, tre o quattro uomini addosso, non importava. Il risultato era sempre lo stesso». Ricorda due partite connel ...

