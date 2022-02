Energia, sviluppo della fusione nucleare: dall’Ue 90 mln alla ricerca italiana (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Consorzio europeo EUROfusion ha firmato il secondo Grant Agreement per lo sviluppo dell’Energia da fusione del valore di oltre 1 miliardo di euro per gli anni 2021-2025. Con questo nuovo grant, che comprende un contributo europeo di oltre 550 milioni di euro dal nuovo programma quadro di ricerca Horizon Europe, EUROfusion coordinerà il programma di ricerca definito nella ‘Roadmap europea per l’Energia da fusione’. L’Italia, secondo partner più importante del Consorzio dopo la Germania, ricevera’ il 16% del contributo europeo, pari a circa 90 milioni di euro. Il Consorzio EUROfusion puo’ contare su circa 4.800 componenti provenienti da 30 istituti membri e 152 entita’ associate di 28 Stati europei (25 Paesi Ue, Regno Unito, Svizzera e Ucraina). “La rete ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Consorzio europeo EUROfusion ha firmato il secondo Grant Agreement per lodell’dadel valore di oltre 1 miliardo di euro per gli anni 2021-2025. Con questo nuovo grant, che comprende un contributo europeo di oltre 550 milioni di euro dal nuovo programma quadro diHorizon Europe, EUROfusion coordinerà il programma didefinito nella ‘Roadmap europea per l’da’. L’Italia, secondo partner più importante del Consorzio dopo la Germania, ricevera’ il 16% del contributo europeo, pari a circa 90 milioni di euro. Il Consorzio EUROfusion puo’ contare su circa 4.800 componenti provenienti da 30 istituti membri e 152 entita’ associate di 28 Stati europei (25 Paesi Ue, Regno Unito, Svizzera e Ucraina). “La rete ...

Advertising

EneaTrisaia : RT @ENEAOfficial: Il Consorzio europeo #EUROfusion ha ricevuto un contributo Ue di oltre 550milioni di € per lo sviluppo dell’#energia da #… - spy4293297 : RT @herisson13: @GiuseppeConteIT Ma le ha lette le conclusioni? Fornendo una fornitura di base stabile,l'energia nucleare facilita l'impieg… - simonamancini24 : RT @IKN_Italy: Ieri di è concluso l’evento di #ItalianRenewablesSummit. ?? Grazie a tutti gli speaker e ai partecipanti per avere aderito a… - EmilianoVerga : RT @ConsLomb: Rincari #energia: audizioni in Commissione #Attivitàproduttive @SennaGianMarco con associazioni di categoria e assessore Svil… - ConsLomb : Rincari #energia: audizioni in Commissione #Attivitàproduttive @SennaGianMarco con associazioni di categoria e asse… -

Ultime Notizie dalla rete : Energia sviluppo Programma Isole Verdi: dal PNRR 200 milioni per rendere più sostenibili le piccole isole ... mobilità sostenibile, economia circolare, gestione del ciclo dei rifiuti e produzione di energia ... L'obiettivo generale è quello di trasformare questi piccoli centri in virtuosi modelli di sviluppo ...

#siamoalbuio: i commercianti trentini spengono luci contro i rincari ... una manifestazione per richiedere attenzione al problema dei rincari di energia e materie prime e ...ha chiamato 'burocrazia sanitaria' - sta di fatto costituendo un freno ai consumi ed allo sviluppo ...

Soluzioni e proposte dalla Casa dell’Energia per arginare i rincari delle bollette LA NAZIONE Energia, sviluppo della fusione nucleare: dall’Ue 90 mln alla ricerca italiana Il Consorzio europeo EUROfusion ha firmato il secondo Grant Agreement per lo sviluppo dell’energia da fusione del valore di oltre 1 miliardo di euro per gli anni 2021-2025. Con questo nuovo grant, che ...

Energia da fusione, 90 milioni di euro all’Italia dal Consorzio EUROfusion Roma, 4 febbraio 2022 – Il Consorzio europeo EUROfusion ha firmato il secondo Grant Agreement[1] per lo sviluppo dell’energia da fusione del valore di oltre 1 miliardo di euro per gli anni 2021-2025.

... mobilità sostenibile, economia circolare, gestione del ciclo dei rifiuti e produzione di... L'obiettivo generale è quello di trasformare questi piccoli centri in virtuosi modelli di...... una manifestazione per richiedere attenzione al problema dei rincari die materie prime e ...ha chiamato 'burocrazia sanitaria' - sta di fatto costituendo un freno ai consumi ed allo...Il Consorzio europeo EUROfusion ha firmato il secondo Grant Agreement per lo sviluppo dell’energia da fusione del valore di oltre 1 miliardo di euro per gli anni 2021-2025. Con questo nuovo grant, che ...Roma, 4 febbraio 2022 – Il Consorzio europeo EUROfusion ha firmato il secondo Grant Agreement[1] per lo sviluppo dell’energia da fusione del valore di oltre 1 miliardo di euro per gli anni 2021-2025.