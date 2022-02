Emma inseguita da una volante dei Carabinieri riprende tutto per salire al Fantasanremo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Emma Marrone dopo aver lasciato il palco dell’Ariston è stata inseguita da una volante dei Carabinieri e la cantante, per salire nella classifica al Fantasanremo, ha ripreso tutto ed immortalato su Instagram. “Raga l’inseguimento da parte dei Carabinieri quanto valeva al Fantasanremo? Perché mi sa che sono fott*ta e mi devo anche fermare“. Emma guadagna 50 punti al #Fantasanremo e tutti muti pic.twitter.com/qSFNE2HXLF — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 4, 2022 L’inseguimento mi ha troppo ricordato quando l’anno scorso Orietta Berti è stata inseguita da ben tre volanti della Polizia perché aveva sforato il coprifuoco, anche se questa volta il contesto potrebbe essere di tutt’altro ... Leggi su biccy (Di venerdì 4 febbraio 2022)Marrone dopo aver lasciato il palco dell’Ariston è statada unadeie la cantante, pernella classifica al, ha ripresoed immortalato su Instagram. “Raga l’inseguimento da parte deiquanto valeva al? Perché mi sa che sono fott*ta e mi devo anche fermare“.guadagna 50 punti al #e tutti muti pic.twitter.com/qSFNE2HXLF — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 4, 2022 L’inseguimento mi ha troppo ricordato quando l’anno scorso Orietta Berti è statada ben tre volanti della Polizia perché aveva sforato il coprifuoco, anche se questa volta il contesto potrebbe essere di tutt’altro ...

Advertising

seize_the_day10 : RT @artwkindness: EMMA INSEGUITA DAI CARABINIERI 50 PUNTI AL FANTASANREMO STO LACRIMANDO URLANDO STO A TERRA #Sanremo2022 - needingyoulmj : Emma inseguita dalla polizia è la cura ad una classifica penosa. Grazie queen per il +50 @MarroneEmma C’È SOLO UN C… - needingyoulmj : RT @InkFireflies: EMMA MI FA FARE PUNTI PERCHÈ INSEGUITA DALLA POLIZIA CHE DONNA #festivaldisanremo22 - Uhuhoeoeo : RT @its_ssimons: Michele Bravi che scopre che Emma ha fatto guadagnare 50 punti per essere stata inseguita dalla polizia: #Sanremo2022 #fa… - needingyoulmj : RT @Maffjx: Ma in che senso Emma inseguita dai carabinieri? ?? #festivaldisanremo22 -