Emma e Francesca, ‘It’s Britney Bitch’ a Sanremo: “Pink power? C’è ancora molto da lavorare” (Di venerdì 4 febbraio 2022) “It’s Britney Bitch”, ha concluso così l’esecuzione di Baby one more time’ di Britney Spears in una versione completamente rivisitata Emma, sesta concorrente a scendere in gara durante la serata delle cover con Francesca Michielin. Emma e Francesca Michielin sul palco di Sanremo 2022 Lo avevano annunciato nelle stories di Instagram, anticipando il titolo del brano scelto per la loro performance durante la serata dedicata ai duetti sul paco di Sanremo 2022. La cantante romani in tailleur pantalone, capello corto tirato indietro e piglio deciso e Francesca candida e femminile. L’abbraccio fra Emma e Francesca Michielin sul palco di Sanremo 2022 Una coppia di ferro, ... Leggi su luce.lanazione (Di venerdì 4 febbraio 2022) “It’sBitch”, ha concluso così l’esecuzione di Baby one more time’ diSpears in una versione completamente rivisitata, sesta concorrente a scendere in gara durante la serata delle cover conMichielin.Michielin sul palco di2022 Lo avevano annunciato nelle stories di Instagram, anticipando il titolo del brano scelto per la loro performance durante la serata dedicata ai duetti sul paco di2022. La cantante romani in tailleur pantalone, capello corto tirato indietro e piglio deciso ecandida e femminile. L’abbraccio fraMichielin sul palco di2022 Una coppia di ferro, ...

Advertising

MarioManca : Poteva essere un disastro o un capolavoro. Emma e Francesca hanno tirato fuori un gioiello ?? #Sanremo2022 - StefanoGuerrera : Francesca ed Emma in questo Festival hanno dimostrato di poter essere tante cose: essere brave, competenti ma anche… - OndeFunky : Emma, Francesca storie di bellezza e resistenza. Un premio a parte #Sanremo2022 #SanremoFunky - lavitatoglie : Nessuno: Emma e Francesca a #Sanremo2022 : - stupidaallegria : RT @Una_Gioia_Mai: EMMA E FRANCESCA MICHIELIN INCIDETE QUESTA VERSIONE DI BABY ONE MORE TIME E VI FACCIAMO DEBUTTARE AL PRIMO POSTO MONDO… -