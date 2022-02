Elisa al Festival di Sanremo con Elena D’Amario, l’esibizione incanta il pubblico: le immagini (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sul palco dell’Ariston è arrivato il momento dell’esibizione di Elisa. La cantante ha deciso di interpretare What a Feeling come brano per serata delle cover. La sua è sicuramente una scelta singolare perché si tratta di un brano straniero, ma non è la sola particolarità della sua esibizione. Elisa ha infatti scelto di presentarsi sul palco del Festival di Sanremo in compagnia di una grande artista, che non è però una cantante, ma una ballerina: Elena D’Amario. Elisa sul palco del Festival di Sanremo con Elena D’Amario: l’esibizione per la serata delle cover Elisa ha scelto di portare un particolare “duetto” sul palco dell’Ariston. Con lei ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sul palco dell’Ariston è arrivato il momento deldi. La cantante ha deciso di interpretare What a Feeling come brano per serata delle cover. La sua è sicuramente una scelta singolare perché si tratta di un brano straniero, ma non è la sola particolarità della sua esibizione.ha infatti scelto di presentarsi sul palco deldiin compagnia di una grande artista, che non è però una cantante, ma una ballerina:sul palco deldiconper la serata delle coverha scelto di portare un particolare “duetto” sul palco dell’Ariston. Con lei ...

Advertising

trash_italiano : ELISA PRIMA DELLA FINE DEL FESTIVAL CI SPIEGHI PERCHÉ GLI PORTAVI UN GELATO CHE NON POTEVA MANGIARE? #Sanremo2022 - Tg1Rai : #Sanremo. Emma ed Elisa. Le donne del Festival. #Sanremo2022 #sanremo22 @SanremoRai @RaiUno @Raiofficialnews… - rtl1025 : ?? #Elisa, in gara a #Sanremo2022 con 'O forse sei tu', stasera si esibisce con Elena D'Amario in #WhatAFeeling di… - assurdopensare_ : RT @delinquentweet: Elisa fuori categoria, deve fare un festival a parte ragazzi. #Sanremo2022 - Pablo00152555 : Pagelle: Achille Lauro, messaggio intenso, interpretazione meno (voto 6), Elisa a tutto campo (7) -