Elena D'Amario, chi è l'ex fidanzato Michele Morrone avvistato con Belen Rodriguez (Di venerdì 4 febbraio 2022) Michele Morrone ed Elena D'Amario sono stati insieme qualche anno fa, ma nel 2019 si sono detti addio. Ultimamente, però, sembra che i due abbiano ripreso a frequentarsi e alcuni indizi farebbero capire che fra loro c'è un ritorno di fiamma. L'attore, infatti, si è scattato una foto in quella che sembra la casa della ballerina di Amici. Forse Michele Morrone ed Elena D'Amario vogliono aspettare ancora un po' prima di uscire ufficialmente allo scoperto: è probabile infatti che l'attore e la ballerina stiano valutando l'andamento della loro ritrovata vicinanza. Ma quali sono gli indizi che porterebbero a questa ipotesi? Michele ha postato su Instagram un selfie all'apparenza innocente, ma i più attenti hanno notato che l'attore si ...

