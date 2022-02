Easy Jet, da Napoli voli per Santorini, Kos e Cefalonia. Supersconti per San Valentno (Di venerdì 4 febbraio 2022) Grazie al progressivo allentamento delle restrizioni ai viaggi e al continuo miglioramento delle previsioni di traffico per la prossima estate, EasyJet annuncia oggi un primo gruppo di nuove rotte che saranno operate da e per l’Italia nella prossima stagione estiva. Napoli Da giugno decolleranno tre nuove rotte dall’Aeroporto Internazionale di Napoli verso le soleggiate isole della Grecia: Kos, Santorini e Cefalonia, tutte collegate allo scalo partenopeo con due frequenze settimanali. Venezia A partire dal 24 aprile ritorna operativo il collegamento verso Mykonos, con due frequenze settimanali, e dal 27 giugno sarà inaugurata la nuova rotta verso Kos, con quattro voli alla settimana. Bari A partire dal 27 marzo EasyJet collegherà il capoluogo pugliese con il ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 4 febbraio 2022) Grazie al progressivo allentamento delle restrizioni ai viaggi e al continuo miglioramento delle previsioni di traffico per la prossima estate,Jet annuncia oggi un primo gruppo di nuove rotte che saranno operate da e per l’Italia nella prossima stagione estiva.Da giugno decolleranno tre nuove rotte dall’Aeroporto Internazionale diverso le soleggiate isole della Grecia: Kos,, tutte collegate allo scalo partenopeo con due frequenze settimanali. Venezia A partire dal 24 aprile ritorna operativo il collegamento verso Mykonos, con due frequenze settimanali, e dal 27 giugno sarà inaugurata la nuova rotta verso Kos, con quattroalla settimana. Bari A partire dal 27 marzoJet collegherà il capoluogo pugliese con il ...

