È stato arrestato il rapper Kappa 24K (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il rapper Milanese Kappa 24K è stato arrestato all'alba di oggi, venerdì 4 gennaio. È accusato di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e per aver esploso colpi di pistola in aria. Il cantante, infatti, sarebbe... Leggi su europa.today (Di venerdì 4 febbraio 2022) IlMilanese24K èarreall'alba di oggi, venerdì 4 gennaio. È accusato di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e per aver esploso colpi di pistola in aria. Il cantante, infatti, sarebbe...

