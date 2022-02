“É sempre mezzogiorno” | torta sinfonia agli agrumi di Sal De Riso

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Al venerdì, l’alta pasticceria torna protagonista, con Sal De. Il maestro pasticcere di Minori prepara uno dei suoi straordinari dolci per nientepopodimeno che il conduttore di Sanremo, Amadeus. Vediamo come preparare la. Ingredienti 5 Procedimento Partiamo dall’inserto. In un pentolino, scaldiamo il succo di mandarino e arancia, la polpa di mela frullata, lo zucchero, la scorza di limone grattugiata e la gelatina reidratata in acqua. Ottenuta una miscela omogenea, uniamo le scorzette candite e versiamo il composto all’interno di uno stampo del diametro inferiore a quello della. Adagiamo sopra il disco di pan di Spagna. Congeliamo. Per la crema leggera al gianduia, reidratiamo la gelatina in polvere nell’acqua fredda. In una ciotola, misceliamo ...