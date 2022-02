“È imbarazzante” GF Vip | tempesta su Sonia Bruganelli | la frase su Lulù sparisce ma tutti l’hanno letta

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono momenti difficili quelli vissuti daSelassiè al GF Vip 6 dopo l’uscita di Manuel Bortuzzo. Dopo un continuo tira e molla, il nuotatore si è lasciato andare ai suoi sentimenti innamorandosi perdutamente della principessa, che in questi mesi ha lottato non poco per conquistarlo. “Sono entrato nella casa senza pensare all’amore. Ho sfidatoi campi e ci sono riuscito anche in questo, quindi sono contento. Io e Lulu? Mi rimetto a posto e poi cominciamo più forte di prima”, aveva detto il nuotatore prima di abbandonare la casa. “Quando passano gli anni. tra poco sono tre anni dall’incidente, arrivano momenti in cui ci credi, ma ci credi poco. Trovare la luce, uno spiraglio di luce, ti dà forza. Crederci in due, ti dà speranza e ti dà voglia di fare”. In questi giorniha litigato con Sophie Codegoni a causa di ...