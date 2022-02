È il giorno del ritorno di Jacobs, a Berlino (alle 18.15 e 19.35 su Raisport) (Di venerdì 4 febbraio 2022) È il giorno del ritorno in pista del due volte olimpionico Marcell Jacobs. Gareggerà a Berlino, indoor, sui 60 metri. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport. Oggi alla Mercedes-Benz Arena di Berlino dove, nello spazio di 80 minuti, sarà impegnato nelle batterie (ore 18.15) e nella finale (19.35) dei 60 indoor all’8° meeting Istaf del circuito europeo. L’atteso meeting (che vede impegnati anche i campioni olimpici dell’asta (Armand Duplantis) e del lungo (Malaika Mihambo), sarà trasmesso in diretta da Raisport dalle 17 alle 20. L’ultima apparizione di Marcell Jacobs risale al 6 agosto di sei mesi fa nella seconda frazione della 4×100 d’oro – con Patta, Desalu e Tortu – ai Giochi di Tokyo: un’altra perla preziosissima dopo quella del ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 febbraio 2022) È ildelin pista del due volte olimpionico Marcell. Gareggerà a, indoor, sui 60 metri. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport. Oggi alla Mercedes-Benz Arena didove, nello spazio di 80 minuti, sarà impegnato nelle batterie (ore 18.15) e nella finale (19.35) dei 60 indoor all’8° meeting Istaf del circuito europeo. L’atteso meeting (che vede impegnati anche i campioni olimpici dell’asta (Armand Duplantis) e del lungo (Malaika Mihambo), sarà trasmesso in diretta da1720. L’ultima apparizione di Marcellrisale al 6 agosto di sei mesi fa nella seconda frazione della 4×100 d’oro – con Patta, Desalu e Tortu – ai Giochi di Tokyo: un’altra perla preziosissima dopo quella del ...

