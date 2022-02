È Carmelo Orlando la vittima del terribile incidente verificatosi sulla circonvallazione di Monreale

Advertising

infoitinterno : Carmelo Orlando la vittima dell’incidente sulla Circonvallazione - monrealeatoday : Carmelo Orlando la vittima dell'incidente sulla Circonvallazione - - PalermoToday : VIDEO | Pedone travolto e ucciso a Monreale, le immagini dal luogo dell'incidente - NewSicilia : Probabilmente, Carmelo Orlando era uscito da lavoro e stava attendendo l'autobus che l'avrebbe portato a casa… -

Ultime Notizie dalla rete : Carmelo Orlando

PalermoToday

Un morto e un ferito in un incidente avvenuto lungo la circonvallazione di Monreale - SS 186, alle porte di Palermo. Un pedone,di 44 anni, palermitano, è stato travolto e ucciso da un'auto che è finita fuori strada ed è stata investita da un'altra vettura che sopraggiungeva. Nell'impatto uno degli ...Palermo - È la seconda vittima d'incidente stradale in poche ore. Dopo il drammatico incidente nei pressi dello svincolo di Bonagia, un pedone -, di 45 anni - è stato travolto e ucciso da un'auto che ha perso il controllo sulla Circonvallazione di Monreale. Secondo una prima ricostruzione, un'auto che viaggiava in direzione di ...ragedia a Genova, un ragazzo di 18 anni è morto in seguito a un incidente avuto con il proprio motociclo in via Toti nel quartiere di Marassi. Via Toti è rimasta chiusa da piazzale Parenzo a via ...Palermo - È la seconda vittima d'incidente stradale in poche ore. Dopo il drammatico incidente nei pressi dello svincolo di Bonagia, un pedone - Carmelo Orlando, di 45 anni - è stato... Leggi tutta la ...