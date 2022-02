Drusilla Foer strega Sanremo | “La diversità? Ascoltiamo noi stessi e gli altri | ascoltiamo le nostre unicità”

(Di venerdì 4 febbraio 2022) «La parolanon mi piace, ha in sé qualcosa di comparativo e una distanza che non mi convince», dicenel suo monologo a. «Ho cercato un termine per sostituirla e ho...

Iva Zanicchi: 'Quanto sei alta!' Drusilla Foer: 'Più di te!". Iva Zanicchi : "Hai anche altre cose più di me!". Michele che le dice che vederla a #Sanremo2022 lo riempie di gioia e Drusilla si commuove. il discorso completo di drusilla foer sul palco di sanremo. da ascoltare, almeno una volta al giorno.

Nella terza serata del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus, la nobildonna toscana che conquista subito l'Ariston: per lei un trionfo in sala e sui social. Il suo monologo sulla "unicità", in contrapposizione al concetto di diversità, ottiene il ...Sanremo 2022, terza serata: i look di cantanti e ospiti al Festival Chi è: la storia dietro al nome, le origini e la carriera Picchi, ascolti e share Il picco di ascolto è stato alle 21.Amadeus è affiancato dalla co-conduttrice Drusilla Foer, artista dalle mille sfaccettature che con grande ironia gioca sul ruolo dell'unicità/diversità. Super ospite della serata è Roberto Saviano, ...Anticipata da un mare di polemiche, la co-conduzione di Drusilla Foer a Sanremo è filata liscia fino a quando, durante una gag con il direttore artistico Amadeus, l’artista non ha rischiato di ...