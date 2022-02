Drusilla Foer asfalta Iva Zanicchi al Festival di Sanremo | il duro scambio di battute sul palco dell’Ariston

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La coconduttrice scelta da Amadeus per la terza puntata deldi. La notizia della sua presenza sulha generato reazioni di grande entusiasmo nelle scorse settimane e ora che il tanto atteso momento è giunto, l’attrice sta alternando sketch divertenti a momenti più seri di presentazione dei cantanti in gara. Proprio durante l’annuncio di una delle artiste nella rosa dei 25 big in gara però, è avvenuto un infelicedilancia una stoccata a Iva: cos’è successo sulha presentato molti dei cantanti in gara questa ...