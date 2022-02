Drusilla Foer a Sanremo veste Rossorame Ne dà notizia lo stilista della casa di moda di Martina Franca, Bruno Simeone (Di venerdì 4 febbraio 2022) «Incontrare, conoscere e avere l’opportunità di vestire Drusilla Foer sul palco del Teatro Ariston è stata un’esperienza straordinaria». Così su Facebook il direttore creativo della casa di moda di Martina Franca Rossorame, Bruno Simeone. Foer alias Gianluca Gori, ha indossato gli abiti disegnati dallo stilista della maison di Martina Franca nella terza serata del Festival di Sanremo. «Thanks to Maria Sabato- prosegue Simeone-. Grazie al team Rossorame, modellisti e sarte, abbiamo raggiunto anche questo traguardo! Un grazie speciale lo devo alla mia zia, per la sua pazienza e per le ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 4 febbraio 2022) «Incontrare, conoscere e avere l’opportunità di vestiresul palco del Teatro Ariston è stata un’esperienza straordinaria». Così su Facebook il direttore creativodidialias Gianluca Gori, ha indossato gli abiti disegnati dallomaison dinella terza serata del Festival di. «Thanks to Maria Sabato- prosegue-. Grazie al team, modellisti e sarte, abbiamo raggiunto anche questo traguardo! Un grazie speciale lo devo alla mia zia, per la sua pazienza e per le ...

