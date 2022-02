Drift a guida autonoma per una speciale Toyota Supra GR (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Toyota Research Institute (TRI) ha sviluppato una speciale GR Supra a guida autonoma in grado di fare spettacolari Drift per mostrare un esempio di come la tecnologia AV possa fornire livelli di sicurezza sempre più elevati. Nello specifico la simulazione (qui il video) è un esempio della possibile perdita di aderenza su strade bagnata e scivolose: la GR Supra gestisce in autonomia sterzo, acceleratore e freno per controllare il sovrasterzo. Grazie al calcolo predittivo del sistema Toyota Guardian, i potenti processori sono in grado di simulare centinaia di possibili scenari ancor prima di raggiungere una curva, una tecnologia che sarà sempre più presente sulle automobili del futuro. «In TRI il nostro obiettivo è utilizzare tecnologie avanzate ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) IlResearch Institute (TRI) ha sviluppato unaGRin grado di fare spettacolariper mostrare un esempio di come la tecnologia AV possa fornire livelli di sicurezza sempre più elevati. Nello specifico la simulazione (qui il video) è un esempio della possibile perdita di aderenza su strade bagnata e scivolose: la GRgestisce in autonomia sterzo, acceleratore e freno per controllare il sovrasterzo. Grazie al calcolo predittivo del sistemaGuardian, i potenti processori sono in grado di simulare centinaia di possibili scenari ancor prima di raggiungere una curva, una tecnologia che sarà sempre più presente sulle automobili del futuro. «In TRI il nostro obiettivo è utilizzare tecnologie avanzate ...

