Dottoressa Doogie 2 stagione ci sarà

Advertising

telesimo : #RINNOVI: #DisneyPlus ha rinnovato #DoogieKamealohaMD - #DottoressaDoogie, la serie con protagonista… -

Ultime Notizie dalla rete : Dottoressa Doogie

ComingSoon.it

La storia della sedicenne prodigio Lahela Kamealoha continua! Disney+ ha rinnovato per una seconda stagione, la serie remake della serie degli anni '90Howser . Nel drama di formazione, una rivisitazione al femmiline della serie di successo in cui Neil Patrick Harris interpretava ...Attualmente in tv con Big Sky ,e Cambio di direzione , Kelley sta lavorando anche a The Lincoln Lawyer , adattamento per Netflix del romanzo di Michael Connelly Avvocato di difesa ;...Il remake al femminile della serie anni '90 Doogie Howser continua: Peyton Elizabeth Lee tornerà nei panni della dottoressa prodigio Lahela "Doogie" Kamealoha. La storia della sedicenne prodigio ...