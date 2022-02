Dopo Lucifer, Tom Ellis ottiene un nuovo ruolo televisivo (Di venerdì 4 febbraio 2022) Anche se i fan non hanno ancora metabolizzato la fine di Lucifer, Tom Ellis è già pronto ad un nuovo incarico televisivo. Dopo aver interpretato il Diavolo in sei stagioni (di cui tre realizzate grazie al salvataggio in calcio d’angolo di Netflix), l’attore reciterà in Washington Black, una nuova miniserie di Hulu. Composta da nove … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 4 febbraio 2022) Anche se i fan non hanno ancora metabolizzato la fine di, Tomè già pronto ad unincaricoaver interpretato il Diavolo in sei stagioni (di cui tre realizzate grazie al salvataggio in calcio d’angolo di Netflix), l’attore reciterà in Washington Black, una nuova miniserie di Hulu. Composta da nove … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

