Donna al volante, l'auto cade nel vuoto: cosa state vedendo, l'incidente più assurdo di sempre | Video (Di venerdì 4 febbraio 2022) Un incidente assurdo quello che ha coinvolto una Donna cinese e i suoi due figli. La loro auto, infatti, è rimasta incastrata tra due muri, a circa 5 metri di altezza. Cos'è successo nello specifico? Come spiega il Daily Mail citato da Dagospia, la mamma - dopo essere salita in macchina con i figli - avrebbe premuto per sbaglio l'acceleratore. A quel punto, la vettura ha scavalcato il muretto che aveva di fronte ed è caduta giù. Per fortuna c'era muretto costruito poco sotto, a 5 metri di altezza. E alla fine la macchina è rimasta incastrata proprio lì. Questo ha permesso ai passeggeri di sopravvivere. Se l'auto fosse precipitata, probabilmente nessuno di loro ce l'avrebbe fatta. I tre, poi, sono rimasti fermi nell'auto fino all'arrivo dei vigili del fuoco. La paura di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Unquello che ha coinvolto unacinese e i suoi due figli. La loro, infatti, è rimasta incastrata tra due muri, a circa 5 metri di altezza. Cos'è successo nello specifico? Come spiega il Daily Mail citato da Dagospia, la mamma - dopo essere salita in macchina con i figli - avrebbe premuto per sbaglio l'acceleratore. A quel punto, la vettura ha scavalcato il muretto che aveva di fronte ed è caduta giù. Per fortuna c'era muretto costruito poco sotto, a 5 metri di altezza. E alla fine la macchina è rimasta incastrata proprio lì. Questo ha permesso ai passeggeri di sopravvivere. Se l'fosse precipitata, probabilmente nessuno di loro ce l'avrebbe fatta. I tre, poi, sono rimasti fermi nell'fino all'arrivo dei vigili del fuoco. La paura di ...

