diventare direttore sportivo: come fare e quanto si guadagna (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una delle domande più gettonate per chi si affaccia al mondo del lavoro è “come diventare direttore sportivo?”. La figura, che ricopre le più alte cariche manageriali all’interno di un club, deve ovviamente avere competenze specifiche. Gli step per diventare direttore sportivo sono vari e non semplici, in questa guida proveremo ad illustrarli in maniera chiara. Qualifica in ambito federale Il primo passo per ricoprire la carica è ottenere la qualifica in ambito federale. È infatti la FIGC a stabilire le regole con corsi specifici a cadenza annuale. A gestirli è il settore tecnico della federazione. Per partecipare ai corsi è necessario compilare una specifica domanda di ammissione, allegando un curriculum vitae e un certificato medico per l’idoneità a svolgere ... Leggi su zon (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una delle domande più gettonate per chi si affaccia al mondo del lavoro è “?”. La figura, che ricopre le più alte cariche manageriali all’interno di un club, deve ovviamente avere competenze specifiche. Gli step persono vari e non semplici, in questa guida proveremo ad illustrarli in maniera chiara. Qualifica in ambito federale Il primo passo per ricoprire la carica è ottenere la qualifica in ambito federale. È infatti la FIGC a stabilire le regole con corsi specifici a cadenza annuale. A gestirli è il settore tecnico della federazione. Per partecipare ai corsi è necessario compilare una specifica domanda di ammissione, allegando un curriculum vitae e un certificato medico per l’idoneità a svolgere ...

Advertising

adrede56 : Cosa bisogna studiare per diventare direttore artistico di #SanRemo? Oppure tutto sommato è meglio non studiare nulla? #Amadeus - Antinovax : @Noiconsalvini Purtroppo detto da girobanco Porro non è credibile,peccato era un ottimo giornalista,prima di diventare vice direttore - HhamMerss : ciao prime video besties, vi mando il mio cv per diventare direttore generale dei vostri social - simonealiprandi : Allora... Pare che Gaetano #Blandini, da anni direttore generale #SIAE, sia in odore di diventare il nuovo presiden… - icarvsplume : RT @FabioGTR: Dopo questa serata ed i fiori ricevuti, Amadeus lascerà Sanremo per diventare il direttore artistico del prossimo #fantasanre… -