Dipendente del ristorante Poggio Normanno la vittima dell’incidente mortale

MONREALE – Terribile disgrazia sulla circonvallazione di Monreale. A perdere la vita un Dipendente saltuario del ristorante Poggio Normanno e residente a Palermo, 45 anni. O. S. è stato investito da una Volksvagen che procedeva in direzione Palermo mentre si trovava a piedi sul ciglio della strada. L'automobile nel tentativo, vano, di scansarlo è andata ad impattare contro un'altra automobile che proveniva da Palermo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, i soccorsi non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri per le indagini.

