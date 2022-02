Difende la mamma dall'ex violento, Luca muore accoltellato: era una giovane star di TikTok (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nel tentetivo di Difendere la madre dall'ex compagno che la stava strangolando, un ragazzo di 22 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da una coltellata alla gola. La vittima è Luca Pisciotto, un giovane originario di Agrigento ma... Leggi su today (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nel tentetivo dire la madre'ex compagno che la stava strangolando, un ragazzo di 22 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da una coltellata alla gola. La vittima èPisciotto, unoriginario di Agrigento ma...

