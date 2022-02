Difende la madre, il patrigno lo accoltella: ucciso a 21 anni un famoso TikToker (Di venerdì 4 febbraio 2022) Assassinato da un patrigno che non si rassegnava all’idea di vedere finita la relazione con sua madre. Una morte inaccettabile, quella di Luca Pisciotto, 21enne cresciuto ad Agrigento e residente a Liegi, noto sul web per essere un importante TikToker: i suoi 1,6 milioni di follower lo conoscevano come Luca.itvai, come riporta anche il quotidiano “Il Messaggero”. LEGGI ANCHE => Coraggioso 20enne viene ucciso per Difendere la madre dalle coltellate del compagno Luca è stato raggiunto da cinque coltellate dopo essere intervenuto per impedire che sua madre venisse strangolata da quell’uomo così violento. Troppo profonde le ferite provocate dai fendenti al petto, alla gola e al torace: ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Assassinato da unche non si rassegnava all’idea di vedere finita la relazione con sua. Una morte inaccettabile, quella di Luca Pisciotto, 21enne cresciuto ad Agrigento e residente a Liegi, noto sul web per essere un importante: i suoi 1,6 milioni di follower lo conoscevano come Luca.itvai, come riporta anche il quotidiano “Il Messaggero”. LEGGI ANCHE => Coraggioso 20enne vieneperre ladalle coltellate del compagno Luca è stato raggiunto da cinque coltellate dopo essere intervenuto per impedire che suavenisse strangolata da quell’uomo così violento. Troppo profonde le ferite provocate dai fendenti al petto, alla gola e al torace: ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato ...

