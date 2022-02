Dichiarazione di Tolosa, l'aviazione europea si dichiara ecologica (Di venerdì 4 febbraio 2022) I grandi del settore aeronautico europeo Airbus, Air France-KLM, Atr, Dassault Aviation, Groupe Adp, Safran, Thales e con loro Aeroporti di Roma, accolgono con favore la dichiarazione fatta a Tolosa dalla Commissione europea e dagli Stati membri sotto la presidenza francese dell'Unione. Nel comunicato congiunto si legge: “Accogliamo con favore l'impegno della Commissione europea e degli Stati membri a collaborare con l'industria aeronautica europea per ottenere la decarbonizzazione del settore entro il 2050 in linea con la tabella di marcia del programma Destination 2050. Continueremo a investire nella maturazione, nello sviluppo e nell'implementazione delle tecnologie verdi, in particolare per operazioni, aeromobili e motori di prossima generazione, combustibili sostenibili per ... Leggi su panorama (Di venerdì 4 febbraio 2022) I grandi del settore aeronautico europeo Airbus, Air France-KLM, Atr, Dassault Aviation, Groupe Adp, Safran, Thales e con loro Aeroporti di Roma, accolgono con favore lafatta adalla Commissionee dagli Stati membri sotto la presidenza francese dell'Unione. Nel comunicato congiunto si legge: “Accogliamo con favore l'impegno della Commissionee degli Stati membri a collaborare con l'industria aeronauticaper ottenere la decarbonizzazione del settore entro il 2050 in linea con la tabella di marcia del programma Destination 2050. Continueremo a investire nella maturazione, nello sviluppo e nell'implementazione delle tecnologie verdi, in particolare per operazioni, aeromobili e motori di prossima generazione, combustibili sostenibili per ...

Ultime Notizie dalla rete : Dichiarazione Tolosa Dichiarazione di Tolosa: Assaeroporti sostiene accordo su iniziativa di ACI Europe ...oggi la Toulouse Declaration - nel corso dell'Aviation Summit europeo che si è concluso a Tolosa, ... La Dichiarazione vede per la prima volta uniti i Governi nazionali, le Istituzioni europee, l'...

Aeroporti di Roma, adesione alla "Dichiarazione di Tolosa" per un futuro a emissioni zero Oggi, con la " Dichiarazione di Tolosa ", si apre un nuovo capitolo per il settore aviation in Europa: per la prima volta, i governi, la Commissione Europea, l'industria, i sindacati e gli altri stakeholders chiave ...

Dichiarazione di Tolosa: Assaeroporti sostiene accordo su iniziativa di ACI Europe Borsa Italiana Aeroporto di Fiumicino, obiettivo: emissioni zero (AGR) Oggi, con la "Dichiarazione di Tolosa", si apre un nuovo capitolo per il settore aviation in Europa: per la prima volta, i governi, la Commissione Europea, l'industria, i sindacati e gli altri ...

Sea firma la Dichiarazione di Tolosa: obiettivo zero emissioni Sea, la società di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate ha aderito alla "Dichiarazione di Tolosa", lanciata dalla presidenza del Consiglio dell’Unione Europea con l’obbiettivo ...

