DERBY | la presentazione di Inter-Milan della 24^ giornata News

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Manca pochissimo al, con, ventiquattresimadi Serie A. I rossoneri giocano la partita di ritorno in trasferta, dopo aver pareggiato in quello di casa. Nella videoladel match.

Advertising

PaOlO_PaScAl : Dalla presentazione dei nuovi acquisti, passando per il rinnovo di #Bremer fino alla mole granata per l'#eurovision… -

Ultime Notizie dalla rete : DERBY presentazione

Pianeta Milan

Parola di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, nella conferenza stampa didelcontro il Milan. Sui sudamericani rientrati dalle nazionali: 'C'è ancora l'allenamento di oggi. ...Negli anni 80 fu madrina al Circolo Canottieri Lazio per ladella prima maglia ...1999 era lì - su YouTube ci sono ancora le immagini - in tribuna e al gol di tacco di Mancini alsu ...è previsto il fischio di inizio del derby della Madonnina tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli. Un match che non ha bisogno di presentazioni e che in ogni stagione calcistica ...Negli ultimi 11 derby di Serie A l'Inter ha perso una sola volta (2-1 nell'ottobre 2020), poi per i nerazzurri 6 vittorie e 4 pareggi. 11 Dopo la sosta per le nazionali questo week-end torna il ...