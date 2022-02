Deborah De Luca ospite al Vanilla Club | ecco quando

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Sabato 12 febbraio 2022Desaràspeciale nelticinese, dove in questa stagione hanno già suonato Ilario Alicante, Loco Dice e Marco Carola Ilè tornato, ed insieme altornano i grandi appuntamenti con i migliori esponenti planetari della house e della techno. Sabato 12 febbraio 2022Deè infattispeciale nelticinese, dove in questa stagione hanno già suonato Ilario Alicante, Loco Dice e Marco Carola; sabato 5 marzo 2022 sarà la volta di un altro titano della console, Joseph Capriati. Prima italiana in classifica nella Top 100 Alternative di DJ Mag del 2021, da anniDesuona nei ...