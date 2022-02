DAY 1 – Lollobrigida | staffetta biathlon | short track e Fischnaller | le speranze di medaglia italiane

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 febbraio 2022) L’attesa è ormai finita. Da sabato 5 febbraio si fa sul serio: alle Olimpiadi di Pechino, ventiquattresima edizione dei Giochi olimpici invernali, si disputano le prime sei finali che assegnano medaglie. Con l’Italia che si gioca subito delle carte importanti: dal pattinaggio di velocità alsenza dimenticaree slittino. Ecco la guida completa di questa prima vera giornata olimpica. IL PROGRAMMA COMPLETO GIORNO PER GIORNO DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT– Alle 10:00partirà lamista, gara che apre il programma del. L’Italia schiera Lisa Vittozzi in prima frazione, Dorothea Wierer in seconda, Thomas Bormolini in terza e Lukas Hofer in chiusura. Gli ...