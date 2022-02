Davanti alle parole di Mattarella sulla giustizia la politica è senza dignità (Di venerdì 4 febbraio 2022) C’è soltanto una cosa peggiore della retorica dei presidenti della Repubblica: la retorica dei giornali. Oggi, per descrivere il discorso d’insediamento del rieletto Sergio Mattarella, nei titoli dei quotidiani italiani il sostantivo imperante (e insieme sconcertante) è «dignità». Viene davvero da domandarsi dove diavolo si nasconda la dignità di una politica e di un Parlamento che - dopo una settimana di manfrine e di manifesta confusione mentale – hanno rieletto Sergio Mattarella come loro ultima spiaggia: hanno scelto lui, senatori e deputati, soltanto perché sono stati chiaramente incapaci di combinare altro, e perché sono riusciti nell’impresa di garantirsi un altro anno e mezzo di stipendio. Altro che dignità. Quanto al presidente Mattarella e al suo discorso ... Leggi su panorama (Di venerdì 4 febbraio 2022) C’è soltanto una cosa peggiore della retorica dei presidenti della Repubblica: la retorica dei giornali. Oggi, per descrivere il discorso d’insediamento del rieletto Sergio, nei titoli dei quotidiani italiani il sostantivo imperante (e insieme sconcertante) è «». Viene davvero da domandarsi dove diavolo si nasconda ladi unae di un Parlamento che - dopo una settimana di manfrine e di manifesta confusione mentale – hanno rieletto Sergiocome loro ultima spiaggia: hanno scelto lui, senatori e deputati, soltanto perché sono stati chiaramente incapaci di combinare altro, e perché sono riusciti nell’impresa di garantirsi un altro anno e mezzo di stipendio. Altro che. Quanto al presidentee al suo discorso ...

Advertising

borghi_claudio : La cosa allucinante è che anche questa volta Salvini sia stato da solo. Anche davanti alle discriminazioni dei più… - Montecitorio : Oggi alle 15.30 il #PresidentedellaRepubblica Sergio Mattarella giurerà davanti al Parlamento in seduta comune. La… - Roberto_Fico : Sopralluogo in Aula e ultimi preparativi per il giuramento del Presidente della Repubblica #Mattarella davanti al P… - maripar38 : RT @GotorMiguel: Un discorso bellissimo quello del Presidente Mattarella davanti alle Camere, che trova nella parola “dignità” il suo conce… - glooit : Davanti alle parole di Mattarella sulla giustizia la politica è senza dignità leggi su Gloo… -