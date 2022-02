Dalla mia finestra, la recensione: su Netflix la nuova storia d’amore passionale e tormentata (Di venerdì 4 febbraio 2022) La recensione di Dalla mia finestra, il film spagnolo su Netflix tratto dal libro di Ariana Godoy, che racconta una passionale storia d'amore tra adolescenti. Molti di noi conoscono il successo di After, una serie di romanzi pubblicati a partire dal 2014 e poi trasposti per lo schermo: una saga che - a prescindere dalle diverse critiche che le sono state rivolte, e che ovviamente non approfondiremo in questa sede - è destinata esclusivamente ad un pubblico di giovani adulti e fa dei suoi maggiori punti di attrazione un amore tormentato, scene passionali (ma non troppo) e il topos del bello ed impossibile che si fa conquistare da una ragazza acqua e sapone. Forse non tutti sanno che After è stato per la prima volta … Leggi su movieplayer (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ladimia, il film spagnolo sutratto dal libro di Ariana Godoy, che racconta unad'amore tra adolescenti. Molti di noi conoscono il successo di After, una serie di romanzi pubblicati a partire dal 2014 e poi trasposti per lo schermo: una saga che - a prescindere dalle diverse critiche che le sono state rivolte, e che ovviamente non approfondiremo in questa sede - è destinata esclusivamente ad un pubblico di giovani adulti e fa dei suoi maggiori punti di attrazione un amore tormentato, scene passionali (ma non troppo) e il topos del bello ed impossibile che si fa conquistare da una ragazza acqua e sapone. Forse non tutti sanno che After è stato per la prima volta …

Advertising

insopportabile : La mia Liguria di Elisabetta Canalis con sfondo Los Angeles. Manca solo la ricetta del porcetto arrosto ligure al c… - guerini_lorenzo : Come annunciato nella mia visita in #Libano la vigilia di Natale oggi consegniamo primi mezzi a #ForzeArmate libane… - robertosaviano : Questo frame non è mai scomparso dalla mia mente. I bambini che mostrano il marchio del tatuaggio. Lo fanno con dil… - PazzoPerDomani : RT @emanuelefelice2: Siamo davvero in una nuova Guerra fredda? O in una situazione paragonabile agli anni 1930, o alla prima guerra mondial… - alwayszorzii : io sono ancora così sconvolta da ieri notte che se ci provo a pensare dalla mia testa escono solo scleri #jeru -