Dalla Casa del GF Vip all’Isola dei Famosi 2022: famosa gieffina sbarca in Honduras (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non è la prima volta che dei protagonisti del Grande Fratello Vip 6 finiscono all’Isola dei Famosi, e viceverrsa. E anche l’edizione 2022 del reality show più avventuroso della televisione italiana, condotto da Ilary Blasi, potrebbe avere la sua quota di ex gieffini. Tra questi, sembra ormai certo il nome di Matilde Brandi, grande protagonista del GF vip 5 dal quale uscì troppo presto, non senza prima aver regalato momenti di scompiglio e dinamiche esplosive. Stando a quanto emerge dai rumors vicini ad ambienti Mediaset, la Brandi sarebbe vicinissima alla firma del contratto. Restano da definire solo i dettagli riguardanti il compenso (legato comunque alle puntate in cui resterà in gara) e la penale in caso di ritiro volontario anticipato. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Soleil Sorge fatta fuori da Mediaset? ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 4 febbraio 2022) Non è la prima volta che dei protagonisti del Grande Fratello Vip 6 finisconodei, e viceverrsa. E anche l’edizionedel reality show più avventuroso della televisione italiana, condotto da Ilary Blasi, potrebbe avere la sua quota di ex gieffini. Tra questi, sembra ormai certo il nome di Matilde Brandi, grande protagonista del GF vip 5 dal quale uscì troppo presto, non senza prima aver regalato momenti di scompiglio e dinamiche esplosive. Stando a quanto emerge dai rumors vicini ad ambienti Mediaset, la Brandi sarebbe vicinissima alla firma del contratto. Restano da definire solo i dettagli riguardanti il compenso (legato comunque alle puntate in cui resterà in gara) e la penale in caso di ritiro volontario anticipato. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip, Soleil Sorge fatta fuori da Mediaset? ...

