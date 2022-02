Da Fondazione BPB 10mila euro ai Cre bergamaschi per la promozione dello sport

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Bergamo.Banca Popolare di Bergamo supporta i Cre-Grest, i Centri Estivi dedicati ai più giovani, organizzati dagli Oratori del territorio bergamasco per l’estate 2022: l’attenzione è dedicata in particolare alle iniziative che uniranno animazione egrazie alla collaborazione tra Ufficio per la Pastorale dell’Età Evolutiva (UPEE) della Diocesi di Bergamo e Centroivo Italiano (CSI) – Comitato di Bergamo. Anche quest’anno saranno oltre 200 i Centri Estivi organizzati dagli Oratori, con il coinvolgimento di circa 80 mila bambine e bambini e di 20 mila adolescenti maggiorenni. “Quella dei Cre-Grest è una grande storia di intenzionalità educativa – commenta don Emanuele Poletti, Direttore dell’UPEE – Ufficio per la Pastorale dell’Età Evolutiva della Diocesi di Bergamo –, che nel corso del ...