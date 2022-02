Curling, Olimpiadi 2022: terza vittoria dell’Italia, azzurri in testa! Successi per Canada e Svezia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si sono giocate tre partite valide per la quarta giornata del torneo di Curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. L’Italia continua a mostrare la propria caratura tecnica e sconfigge la Norvegia per 11-8: gli azzurri hanno annichilito i vice campioni del mondo, riuscendo a rubare la mano nel settimo end quando gli avversari avevano usufruito del powerplay. Amos Mosaner e Stefania Constantini regolano i quotati Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten e infilano la terza vittoria consecutiva, confermandosi in testa alla classifica generale. Il Canada si scuote e vince la sua seconda partita, battendo la Svizzera per 7-5: Rachel Homan e John Morris hanno avuto la meglio su Jenny Perret e Martin Rios (coppia d’argento alle Olimpiadi di ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si sono giocate tre partite valide per la quarta giornata del torneo didoppio misto alleInvernali di Pechino. L’Italia continua a mostrare la propria caratura tecnica e sconfigge la Norvegia per 11-8: glihanno annichilito i vice campioni del mondo, riuscendo a rubare la mano nel settimo end quando gli avversari avevano usufruito del powerplay. Amos Mosaner e Stefania Constantini regolano i quotati Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten e infilano laconsecutiva, confermandosi in testa alla classifica generale. Ilsi scuote e vince la sua seconda partita, battendo la Svizzera per 7-5: Rachel Homan e John Morris hanno avuto la meglio su Jenny Perret e Martin Rios (coppia d’argento alledi ...

