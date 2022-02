Curling misto | Italia-Australia e Italia-Gran Bretagna Olimpiadi Pechino | orari | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Due incontri per continuare a sognare. Dopo un inizio super la Nazionalena di doppioditonerà sul ghiaccio delleInvernali di2022 per affrontare l’e la. Stefania Constantini e Amos Mosaner cominceranno la loro giornata alle ore 7:00ne (14:05 locali) affrontando l’, per poi sfidare laalle 13:05 (20:05 locali). I match saranno visibili sulle piattaforme Eurosport Player e Discovery+ oltre che su Sky Go, Now Tv, DAZN. Previsto inoltre un collegamento su Eurosport 1 in occasione del primo incontro. OA Sport offrirà inoltre una diretta live testuale. Di seguito ...