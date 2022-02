Cristiano Ronaldo-Manchester United, già prove d’addio: lo scenario (Di venerdì 4 febbraio 2022) Cristiano Ronaldo Manchester United, già prove d’addio: lo scenario sul futuro del fuoriclasse portoghese Secondo quanto riferito da ESPN, potrebbe finire dopo una sola stagione l’avventura di Cristiano Ronaldo con il Manchester United. Nonostante un contratto in scadenza nel 2023, è tutt’altro che definito il suo futuro. CR7, infatti, sarebbe in attesa di conoscere il sostituto di Rangnick in vista della prossima stagione prima di prendere una decisione definitiva. Il candidato numero uno, al momento, è Mauricio Pochettino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022), già: losul futuro del fuoriclasse portoghese Secondo quanto riferito da ESPN, potrebbe finire dopo una sola stagione l’avventura dicon il. Nonostante un contratto in scadenza nel 2023, è tutt’altro che definito il suo futuro. CR7, infatti, sarebbe in attesa di conoscere il sostituto di Rangnick in vista della prossima stagione prima di prendere una decisione definitiva. Il candidato numero uno, al momento, è Mauricio Pochettino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo Manchester United, ecco quando Ronaldo deciderà se restare Commenta per primo L'ex attaccante della Juventus attualmente in forza al Manchester United Cristiano Ronaldo deciderà se restare tra i Red Devils solo una volta annunciato il nuovo allenatore. A riferirlo è ESPN .

Venezia - Napoli, Nani: "Sono curioso di vedere all'opera Osimhen, vivo per queste sfide" ... Viktor Osimhen Un europeo vinto al fianco di Cristiano Ronaldo e una carriera tra Valencia e Manchester United. Era stato già alla Lazio, è tornato in Serie A con la maglia del Venezia. Per i ...

Cristiano Ronaldo va sotto zero: ecco come cura il suo corpo Corriere dello Sport Cristiano Ronaldo-Manchester United, già prove d’addio: lo scenario Secondo quanto riferito da ESPN, potrebbe finire dopo una sola stagione l’avventura di Cristiano Ronaldo con il Manchester United. Nonostante un contratto in scadenza nel 2023, è tutt’altro che ...

Cristiano Ronaldo, il 5 volte Pallone d’Oro compie 37 anni Celebriamo il compleanno di Cristiano Ronaldo che compie 37 anni, ripercorriamo la sua storia e carriera segnata da record, trofei e onorificenze. La storia e vita di Cristiano Ronaldo, un campione ...

