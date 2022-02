Crisi Ucraina-Russia, telefonata tra Macron e Putin di 45 minuti (Di venerdì 4 febbraio 2022) . La Russia stringe accordi con Pechino, mentre l’UE tuona contro Putin E’ durata 45 minuti la telefonata, l’ultima, tra il presidente francese Emmanuel Macron e il capo del Cremlino Vladimir Putin. Secondo quanto riportato dall’Ansa, la telefonata anticipa ciò che la prossima settimana Macron discuterà di persona con Putin. I temi hanno riguardato due punti in particolare. “Le due discussioni – si legge sull’Ansa – giungono in un contesto di concertazione continua fra partner europei ed alleati. Si iscrivono nella determinazione del presidente francese di proseguire il dialogo per identificare gli elementi che devono portare a una de-escalation”. “I colloqui – si legge ancora – sono stati incentrati su due priorità. La prima, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) . Lastringe accordi con Pechino, mentre l’UE tuona controE’ durata 45la, l’ultima, tra il presidente francese Emmanuele il capo del Cremlino Vladimir. Secondo quanto riportato dall’Ansa, laanticipa ciò che la prossima settimanadiscuterà di persona con. I temi hanno riguardato due punti in particolare. “Le due discussioni – si legge sull’Ansa – giungono in un contesto di concertazione continua fra partner europei ed alleati. Si iscrivono nella determinazione del presidente francese di proseguire il dialogo per identificare gli elementi che devono portare a una de-escalation”. “I colloqui – si legge ancora – sono stati incentrati su due priorità. La prima, ...

