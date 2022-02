Crescita e uguaglianza le priorità di Mattarella: 'Ora ricostruiamo l'Italia' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Presidente della Repubblica ha giurato ieri dando vita così al suo secondo mandato al Colle. Lunghi applausi, entusiasmo e commozione dall'aula di Montecitorio per il suo discorso in cui ha anche ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il Presidente della Repubblica ha giurato ieri dando vita così al suo secondo mandato al Colle. Lunghi applausi, entusiasmo e commozione dall'aula di Montecitorio per il suo discorso in cui ha anche ...

Advertising

fedesettetre : RT @Lucilla61012753: “Le disuguaglianze sono un freno alla crescita”. Vero. Eppure questa frase non mi piace. Le disuguaglianze vanno rimos… - Mizius75 : RT @TgLa7: #Mattarella ha giurato ieri dando vita così al suo secondo mandato . Lunghi applausi, entusiasmo e commozione per il suo discors… - _t1tz9z1_ : RT @Piu_Europa: Sergio #Mattarella ha giurato da Presidente della Repubblica. Dal Capo dello Stato un’indicazione chiara: senza diritti di… - TgLa7 : #Mattarella ha giurato ieri dando vita così al suo secondo mandato . Lunghi applausi, entusiasmo e commozione per i… - Lucilla61012753 : “Le disuguaglianze sono un freno alla crescita”. Vero. Eppure questa frase non mi piace. Le disuguaglianze vanno ri… -