Covid, Toscana: 6.769 contagi (in calo netto). Tasso scende a 11,77% (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono 6.769 i nuovi casi di Coronavirus, in Toscana, oggi 4 febbraio 2022, su 57.534 test, di cui 15.962 tamponi molecolari e 41.572 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 11,77% (69,0% sulle prime diagnosi). Lo scrive il presidente della Regione Eugenio Giani. Rispetto al rilevamento di ieri i casi sono in netta diminuzione (erano 8.175) L'articolo proviene da Firenze Post.

