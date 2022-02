Covid, superata la soglia dei 500mila morti in India (Di venerdì 4 febbraio 2022) Hanno superato quota mezzo milione i morti provocati dal Covid in India. Solo gli Stati Uniti e il Brasile registrano un maggior numero di decessi, rispettivamente quasi 900mila e poco più di 630mila. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 febbraio 2022) Hanno superato quota mezzo milione iprovocati dalin. Solo gli Stati Uniti e il Brasile registrano un maggior numero di decessi, rispettivamente quasi 900mila e poco più di 630mila. ...

Advertising

Moixus1970 : RT @MediasetTgcom24: Covid, superata la soglia dei 500mila morti in India #covid - MediasetTgcom24 : Covid, superata la soglia dei 500mila morti in India #covid - Nadia_hopppe1 : RT @_A_mors: Eh Sì,ieri il passaporto per vedere se eri di razza ariana,oggi il passaporto per vedere se sei transumanizzato perchè la biol… - pallaro51 : RT @Agenzia_Ansa: Covid: Messico, superata la soglia dei 5 milioni di contagi. - GiovinazzoLive : Superata quota 500mila tra i guariti dal Covid 19 -