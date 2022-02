Covid: Salvini, 'niente pizza, stadio e comunione, figli faranno senza papà' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Sono uno dei tanti italiani positivi senza sintomi. Invece di lavorare dall'ufficio si lavora da casa. Mi spiace perché sarei con i miei figli a preparare la pizza, domani avrei portato mia figlia allo stadio e poi c'era la comunione. faranno a meno del papà". Lo ha detto Matteo Salvini, raccontando a Zapping la sua esperienza da positivo al Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Sono uno dei tanti italiani positivisintomi. Invece di lavorare dall'ufficio si lavora da casa. Mi spiace perché sarei con i mieia preparare la, domani avrei portato miaa alloe poi c'era laa meno del". Lo ha detto Matteo, raccontando a Zapping la sua esperienza da positivo al

