Covid: Salvini, 'festeggerò il 31 marzo come festa della libertà' (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Aspetto il 31 marzo come la festa della libertà. Viste le limitazioni delle libertà, conto che il 31 marzo venga celebrato negli anni a venire come festa delle libertà". Lo ha detto Matteo Salvini a Zapping a proposito della fine dello stato di emergenza per la pandemia Covid. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb (Adnkronos) - "Aspetto il 31la. Viste le limitazioni delle, conto che il 31venga celebrato negli anni a veniredelle". Lo ha detto Matteoa Zapping a propositofine dello stato di emergenza per la pandemia

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Salvini positivo al Covid, non sarà presente al giuramento del presidente Mattarella E' risultato positivo… - rtl1025 : ?? Il leader della #Lega Matteo #Salvini è risultato positivo al #Covid nello screening per l'accesso al giuramento… - AndreaMarcucci : #Salvini è prevedibile. Cerca di rifarsi sul governo per la figuraccia che ha fatto per il #Quirinale. Draghi fa be… - JohnRambo2014 : RT @giusepperizzos: Se Salvini perde gusto e olfatto a causa del Covid, è fritto. - JohnRambo2014 : RT @LeGir0ndin: Il Covid esce dal corpo di #Salvini e rivela: 'niente da fare, ho trovato solo formaggio fuso' -