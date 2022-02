Covid oggi Marche, rischio zona arancione da lunedì (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Marche a rischio zona arancione, dopo la ‘pausa’ della settimana scorsa in cui non si sono registrati cambi di colore nelle Regioni, da lunedì la regione potrebbe passare dalla zona gialla a quella arancione. Il dato dell’occupazione delle terapie intensive è al 26,3% il più alto e quello dell’area medica è al 33%. Numeri da zona arancione, i parametri infatti per il passaggio da gialla a arancione prevedono il 20% di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid e il 30% di posti nei ricoveri ordinari. Da lunedì dunque il possibile cambio di colore. E’ quanto emerge dalle tabelle sugli indicatori decisionali, aggiornate al 3 febbraio, che l’Adnkronos ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) –, dopo la ‘pausa’ della settimana scorsa in cui non si sono registrati cambi di colore nelle Regioni, dala regione potrebbe passare dallagialla a quella. Il dato dell’occupazione delle terapie intensive è al 26,3% il più alto e quello dell’area medica è al 33%. Numeri da, i parametri infatti per il passaggio da gialla aprevedono il 20% di posti letto in terapia intensiva occupati da pazientie il 30% di posti nei ricoveri ordinari. Dadunque il possibile cambio di colore. E’ quanto emerge dalle tabelle sugli indicatori decisionali, aggiornate al 3 febbraio, che l’Adnkronos ...

