Covid oggi Italia, Speranza: “Fase nuova, ma piedi per terra e prudenza” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Siamo finalmente in una Fase” della pandemia Covid “che appare essere diversa rispetto ai mesi precedenti”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza in un videomessaggio all’evento di Aiom ‘Le sfide globali e il cancro’. “Dobbiamo tenere ancora i piedi per terra – sottolinea – e avere ancora massima prudenza ma per la prima volta dopo molte settimane guardiamo a numeri che stanno finalmente migliorando”. “I casi sono ancora altissimi e serve attenzione e cautela – continua il ministro – Ma grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone stiamo registrando un abbassamento del numero dei contagi e riduzione delle ospedalizzazioni. Speriamo che questi numeri continuino a scendere. E questo ci potrà far aprire una Fase ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Siamo finalmente in una” della pandemia“che appare essere diversa rispetto ai mesi precedenti”. Così il ministro della Salute Robertoin un videomessaggio all’evento di Aiom ‘Le sfide globali e il cancro’. “Dobbiamo tenere ancora iper– sottolinea – e avere ancora massimama per la prima volta dopo molte settimane guardiamo a numeri che stanno finalmente migliorando”. “I casi sono ancora altissimi e serve attenzione e cautela – continua il ministro – Ma grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone stiamo registrando un abbassamento del numero dei contagi e riduzione delle ospedalizzazioni. Speriamo che questi numeri continuino a scendere. E questo ci potrà far aprire una...

Advertising

FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - MediasetTgcom24 : Draghi: 'Oggi riapriamo l'Italia, indicheremo un calendario per il superamento delle restrizioni' #draghi #cdm… - GiovaQuez : Oggi è la Giornata mondiale del cancro. Kluge (Oms Europa): “Il Covid ha avuto un impatto mortale sulle diagnosi e… - DamirViktor : RT @QLexPipiens: Arrivata giusto oggi ad un mio amico che, dopo COVID e doppia dose di vaccino, con febbre fino a 39° C, si vede negati i s… - pippokid : Covid oggi: il bollettino dell'Emilia Romagna del 3 febbraio 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid, Maurizio Stecca dimesso dopo 50 giorni: "Non sono come prima" Ma il Covid lo ha messo in difficoltà: 'Se non ti prepari bene, se non hai uno schema di vita rigoroso, paghi tutto sul ring'. L'ex campione, oggi tecnico federale e ambasciatore della Federazione ...

Intesa Sanpaolo: bilancio 2021 e Piano d'Impresa 2022 - 2025 L'utile torna quindi ai livelli pre - Covid, Intesa SanPaolo è riuscita a ottenere lo stesso ... leggi anche Borsa Milano Oggi, 4 febbraio 2022: Ftse Mib, focus su Intesa Sanpaolo dopo i conti Il Piano ...

Covid, news di oggi. Report Iss: Rt scende a 0,93, in calo anche incidenza. LIVE Sky Tg24 Angioplastica con Ecmo salva paziente da grave coronaropatia La procedura percutanea è stata eseguita attraverso accessi dall'arteria femorale, in anestesia locale al Maria Pia Hospital di Torino e il paziente, affetto da una fibrosi polmonare irreversibile ...

Covid, ancora in calo incidenza, Rt e ricoveri La frenata della quarta ondata di Covid-19 è ‘fotografata’ dal monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. In netto calo, in Italia, nuovi casi, indice di contagiosità e ricoveri. A livello ...

Ma illo ha messo in difficoltà: 'Se non ti prepari bene, se non hai uno schema di vita rigoroso, paghi tutto sul ring'. L'ex campione,tecnico federale e ambasciatore della Federazione ...L'utile torna quindi ai livelli pre -, Intesa SanPaolo è riuscita a ottenere lo stesso ... leggi anche Borsa Milano, 4 febbraio 2022: Ftse Mib, focus su Intesa Sanpaolo dopo i conti Il Piano ...La procedura percutanea è stata eseguita attraverso accessi dall'arteria femorale, in anestesia locale al Maria Pia Hospital di Torino e il paziente, affetto da una fibrosi polmonare irreversibile ...La frenata della quarta ondata di Covid-19 è ‘fotografata’ dal monitoraggio settimanale della Cabina di Regia. In netto calo, in Italia, nuovi casi, indice di contagiosità e ricoveri. A livello ...