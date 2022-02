Covid oggi Italia, in calo Rt e incidenza (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Covid in Italia, nel report Iss di oggi il dato sul calo di indice Rt e incidenza, ma anche quello sui ricoveri e terapie intensive in discesa. Segnalate inoltre 3 tra Regioni e province autonome a rischio alto, 3 moderato e 15 basso. Scendono anche i nuovi casi non associati a catene di trasmissione. “Si osserva una diminuzione dell’incidenza settimanale a livello nazionale: 1.362 ogni 100mila abitanti (28 gennaio – 3 febbraio) contro 1.823 ogni 100mila abitanti (21-27 gennaio), dati flusso ministero Salute”. Lo sottolinea il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. “Nel periodo 12-25 gennaio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 in diminuzione rispetto alla settimana ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) –in, nel report Iss diil dato suldi indice Rt e, ma anche quello sui ricoveri e terapie intensive in discesa. Segnalate inoltre 3 tra Regioni e province autonome a rischio alto, 3 moderato e 15 basso. Scendono anche i nuovi casi non associati a catene di trasmissione. “Si osserva una diminuzione dell’settimanale a livello nazionale: 1.362 ogni 100mila abitanti (28 gennaio – 3 febbraio) contro 1.823 ogni 100mila abitanti (21-27 gennaio), dati flusso ministero Salute”. Lo sottolinea il report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) con i dati principali del monitoraggio della Cabina di regia. “Nel periodo 12-25 gennaio, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,93 in diminuzione rispetto alla settimana ...

Advertising

FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - MediasetTgcom24 : Draghi: 'Oggi riapriamo l'Italia, indicheremo un calendario per il superamento delle restrizioni' #draghi #cdm… - Agenzia_Ansa : Ok del Cts alla quarantena dimezzata da 10 a 5 giorni per gli studenti contatto stretto di un positivo ma non vacci… - isj135 : RT @FrancescoLollo1: Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della Repu… - lifestyleblogit : Covid oggi Italia, Rt scende a 0.93: cala anche incidenza - -