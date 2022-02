Covid oggi Italia, Galli: “Molti morti? Difficile dire perché” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La situazione pandemica è sicuramente cambiata. E tornare in ufficio, facendo meno smart working, è possibile. Ovviamente con qualche cautela. I provvedimenti che permettono la ripresa di attività che fino ad oggi sono state limitate, hanno un senso perché, tutto sommato, corrispondo all’andamento dei contagi e alla maggiore immunizzazione della popolazioni”, ha affermato inoltre Galli aggiungendo: “Sono aumentate le vaccinazioni, stanno riducendosi i contagi ed è un dato di fatto che Moltissimi Italiani hanno avuto l’infezione”. “Non è la situazione di un mese fa, quando c’è stata la ripresa dell’ondata. Dalle vacanze di Natale ad adesso il quadro è decisamente un altro. E consente di mettere sul tappeto i costi è i benefici di determinati interventi”. Le persone vaccinate e guarite ... Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “La situazione pandemica è sicuramente cambiata. E tornare in ufficio, facendo meno smart working, è possibile. Ovviamente con qualche cautela. I provvedimenti che permettono la ripresa di attività che fino adsono state limitate, hanno un senso, tutto sommato, corrispondo all’andamento dei contagi e alla maggiore immunizzazione della popolazioni”, ha affermato inoltreaggiungendo: “Sono aumentate le vaccinazioni, stanno riducendosi i contagi ed è un dato di fatto chessimini hanno avuto l’infezione”. “Non è la situazione di un mese fa, quando c’è stata la ripresa dell’ondata. Dalle vacanze di Natale ad adesso il quadro è decisamente un altro. E consente di mettere sul tappeto i costi è i benefici di determinati interventi”. Le persone vaccinate e guarite ...

