Covid oggi Italia, Bassetti: “Morti potrebbero aumentare, cambiare conteggio” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Io credo che il numero” dei Morti da coronavirus in Italia “non scenderà a breve finché non cambieremo la modalità di considerare il Covid. Finché noi considereremo tutti allo stesso modo, gli asintomatici con tampone positivo rispetto a chi ha la polmonite da Covid, evidentemente il numero dei decessi non potrà scendere. Anzi potrebbe anche continuare salire. Dico questo perché in Italia ci sono molte persone positive asintomatiche, siccome continuiamo a refertare con il modulo Istat la semplice positività per tampone senza sintomi legati al Covid e questa oggi è una condizione sufficiente per decretare il decesso per Covid. Dobbiamo cambiare questo conteggio”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Io credo che il numero” deida coronavirus in“non scenderà a breve finché non cambieremo la modalità di considerare il. Finché noi considereremo tutti allo stesso modo, gli asintomatici con tampone positivo rispetto a chi ha la polmonite da, evidentemente il numero dei decessi non potrà scendere. Anzi potrebbe anche continuare salire. Dico questo perché inci sono molte persone positive asintomatiche, siccome continuiamo a refertare con il modulo Istat la semplice positività per tampone senza sintomi legati ale questaè una condizione sufficiente per decretare il decesso per. Dobbiamoquesto”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Matteo ...

Advertising

FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - MediasetTgcom24 : Draghi: 'Oggi riapriamo l'Italia, indicheremo un calendario per il superamento delle restrizioni' #draghi #cdm… - GiovaQuez : Oggi è la Giornata mondiale del cancro. Kluge (Oms Europa): “Il Covid ha avuto un impatto mortale sulle diagnosi e… - mafalda_sav : RT @Rocco82298593: Francesco Lollobrigida (Fratelli d'Italia): 'Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi… - KarimKarabu : RT @DeerEwan: Ok, lo abbiamo offeso, insultato e maledetto molte volte, ma oggi non me la sento di infierire e di fare battute. Solidari… -